GIPS permanecem na pista do Casarão 01 mar 2018, 09:50 A GNR vai manter em Águeda uma companhia do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR anunciou ontem o presidente da autarquia local. Segundo Jorge Almeida, que falava durante o período antes da ordem do dia da Assembleia Municipal, a pista do Casarão continuará a dispor de meios aéreos (helicóptero) no âmbito do disposito de combate a fogos florestais. O município está a preparar alguns melhoramentos das instalações disponibilizadas à GNR, nomeadamente de alojamento. A GNR chegou a equacionar Águeda para aquartela uma nova companhia, de ataque ampliado, que irá ficar em prontidão no distrito. No entanto, acabou por ser decidido repartir os efetivos em causa entre instalações da guarda existentes em Aveiro e São João da Madeira. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

