Aveiro: Antigas piscinas aguardam novo PDM, zona do Bóia e Irmão é para hotelaria 28 fev 2018, 23:51 A ocupação futura de algumas zonas nobres da cidade de Aveiro atualmente sem ocupação motivou questões na Assembleia Municipal.



Francisco Picado, do PS, quis saber se houve "alguma evolução" relativamente às antigas piscinas do Beira Mar, adquiridas ao clube por um promotor imobiliário e que permanecem abandonadas há vários anos.



"O que ali está nada dignifica a cidade e coloca problemas de saúde pública", lamentou o vogal socialista sobre um assunto "recorrente".



Já da bancada do CDS, ficaram alertas para a degradação das antigas instalações da fábrica Bóia e Irmão, servindo de teto para pessoas ´sem abrigo´.



Sobre o terreno das antigas piscinas, Ribau Esteves mostrou-se confiante nas "soluções" a prever em sede da revisão do Plano Diretor Municipal para ir ao encontro de pretensões do mercado imobiliário, permitindo a utilização do terreno para outros fins que não equipamentos desportivos, pondo fim a essa condicionante.



Sobre a zona da antiga Bóia e Irmão, o presidente da Câmara informou que existe muito interesse imobiliário. Os terrenos em causa já mudaram de mãos duas vezes.



Mas a Câmara tomou a decisão de fazer cessar o Plano de Urbanização (PU) do Aveiro Polis que remonta a 2004, "libertando" aquela área "da carga" de construção, tida como excessiva.



Assim, a opção "prioritária" passa, agora, por permitir equipamentos, nomeadamente hotelaria e algum comércio, mas enquadrados pela fruição do espaço contíguo sem fazer crescer a habitação erguida junto à rotunda do marnoto e salineira. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

