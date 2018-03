Rota das Padeiras, Ílhavo 28 fev 2018, 22:16 A Rota das Padeiras decorre de 9 a 12 de março, numa organizasção da Associação Cultural e Recreativa Os Baldas, em Vale de Ílhavo, com apoio municipal. A iniciativa, com entrada gratuita, tem o intuito de homenagear as padeiras e o pão tradicional de Vale de Ílhavo, preservando e fortalecendo os valores identitários e culturais do Município. A edição deste ano abre no dia 9 de março, com a edição de estreia do ciclo de conversas “Em Ílhavo Acontece à Sexta”, sobre a Padeira de Vale de Ílhavo. Pela noite dentro, as padeiras abrem a porta das suas padarias e convidam os participantes a “meter a mão na massa” e mostram como se amassa e coze em forno a lenha as tradicionais padas e folares de Vale de Ílhavo. A abertura oficial da Rota das Padeiras acontece no dia seguinte, sábado, 10 de março, e é a partir daí que começa a animação na sede da Associação Cultural e Recreativa Os Baldas. Até ao final das tardes de sábado e de domingo, 10 e 11, há várias atividades a decorrer, como workshops de artesanato, showcookings de padas e folares, degustações, animação musical, dança, teatro de fantoches e até uma visita dos Cardadores de Vale de Ílhavo. A manhã e início da tarde de segunda-feira, 12 de março, são dedicadas às crianças, inseridas em grupos escolares, com visitas guiadas às moagens de farinha e showcookings de padas de Vale de Ílhavo. Mais info http://www.cm-ilhavo.pt/frontoffice/pages/5?news_id=3054 Follow Aveiro - lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscreva a mailing list em https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)