A passagem da primeira década de atividade da Ubiwhere, com sede em Aveiro, ficou marcada, entre outros factos, pela entrada de um novo parceiro.



A empresa tecnológica liderada por Rui A. Costa está focada no desenvolvimento de soluções para ´smart cities´.



No ano passado, passou a contar com novas instalações na cidade aveirense, contando com pólos ainda em São João da Madeira, Porto, Lisboa e Coimbra.



O 10º aniversário ficou marcado pela entrada no capital do Grupo Proef, que assumiu uma posição de 20% do capital social, permitindo alavancar novos investimentos.



"Através desta parceria, estrategicamente focada nas áreas de IT e Telecomunicações, a empresa acredita que serão potenciadas novas oportunidades empresariais e que será possível continuar a apresentar as melhores soluções para um mercado que se torna cada vez mais exigente e desafiante."



A empresa está envolvida no desenvolvimento de novos projetos e soluções, incluindo quatro case studies (nacional e internacional).



Após um "ano com um balanço final bastante positivo", a Ubiwhere deseja assumir-se ainda mais como "referência nas áreas em que atua, com uma visão e estratégia permanentemente focadas na investigação e desenvolvimento de soluções inovadoras e tecnológicas e que satisfazem as necessidades dos clientes."



A empresa está focada na Investigação e Inovação em soluções baseadas em software nas áreas de ´Smart Cities, Telecomunicações e Internet do Futuro´, cooperando líderes a nível nacional e internacional, "que valorizam a parceria e reconhecem a contribuição de grande escala da Ubiwhere para os seus projetos criativos e inovadores."



Com cerca de 50 colaboradores, a Ubiwhere renova a "aposta contínua em assegurar as melhores práticas ao nível da gestão da qualidade", detendo certificações como a ISO9001 e o referencial CMMI Nível 3.