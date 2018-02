O presidente da Câmara de Aveiro anunciou esta manhã a ampliação do recinto do parque de feiras e exposições de Aveiro num investimento que envolve só na compra de terrenos adjacentes cerca de 400 mil euros.



A autarquia prepara uma "alteração profunda do estudo urbanístico do parque, que decorre no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal."



Sem querer avaliar as opções tomadas no passado, Ribau Esteves considerou que o parque atual "é pequeno para as nossas apostas de futuro, pelo que se passa na Feira de Março e não só."



A Câmara trabalha já em trabalhos de qualificação do recinto, que estão a ser projetados.



Ribau Esteves falava na apresentação da próxima edição da secular Feira de Março, o principal evento da cidade (24 de março a 25 de abril).

O cartaz de concertos de 2018 foi também revelado. Calema, MC Kevinho, Slow J, UHF, David Fonseca, AGIR, The Gift, Raquel Tavares, Emanuel, arraial popular com Kit Carlos, Ganda Malucos, Nel Monteiro e João Claro, são as apostas.

Como é habitual, os ingressos são pagos apenas em dias de concertos,que ficam por dois euros excepto David Fonseca, The Gift e Agir (três euros) e Mc Kevinho(cinco euros).

O certame tem, além da parte de exposição de atividades económicas e restauração (180 expositores), inclui uma forte componente de diversões (50 equipamentos).