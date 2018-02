Albergaria-a-Velha: Exposição 28 fev 2018, 12:08 O artista severense Leandro Machado está em destaque na Biblioteca Municipal de Albergaria-a- Velha durante o mês de março com a exposição "Dione - Mulher, Ninfa e Deusa". A inauguração é no sábado, 3 de março, pelas 17:00. Na versão mais antiga que se conhece de Dione, ela é designada por deusa das ninfas, amante de Zeus e mãe de Afrodite, sinónimo de prazer, amor, salvação, brilho e luz. Ao longo de 13 quadros de grandes dimensões, todas as características associadas a Dione ganham um corpo, que convida o observador a entrar num mundo íntimo, talvez proibido. “As modelos são, nesta exposição, elevadas a uma condição mitológica e, a determinada altura, surge a incerteza se não serão estas mulheres simultaneamente terrenas e divinas… ou se existe alguma diferença entre elas”, explica Leandro Machado. Nascido em Sever do Vouga, em 1981, Leandro Machado é licenciado em Pintura pela Escola Universitária das Artes de Coimbra e mestre em Comunicação Estética pela mesma instituição. Apresentou a sua primeira exposição individual em 1996 e, desde então, tem estado presente em várias galerias e espaços culturais em Ílhavo, Sever do Vouga, Manteigas, Condeixa e Oliveira do Hospital. Em termos de mostras coletivas, é possível destacar presenças na XIV Bienal de Cerveira, na FIARTE – Feira Internacional de Arte de Coimbra e no Aveiro Jovem Criador. A exposição de pintura "Dione - Mulher, Ninfa e Deusa" pode ser visitada até ao dia 31 de março, durante o horário normal de funcionamento da Biblioteca Municipal. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)