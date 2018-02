MEMÓRIA(S) - Sever do Vouga 28 fev 2018, 12:05 Está lançado o desafio aos artistas severenses para participarem no projeto cultural e curatorial MEMÓRIA(S). Uma exposição de Artes Visuais, promovida pelo Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do Vouga que estará patente nos meses de maio e junho. As inscrições encontram-se abertas até o dia 15 de março. Os artistas são convidados a dialogarem com as suas memórias, através de um processo criativo que culmine num trabalho original. Ideias, sensações e impressões vão ser materializadas e partilhadas. Através da fotografia, pintura, escultura, ilustração, vídeo, design, instalação, arquitetura e joalharia, as memórias de cada um vão ajudar a construir parte da história coletiva de Sever do Vouga. As inscrições devem ser efetuadas até o dia 15 de Março. Para candidatura e mais informações: goncalves.catarinam@gmail.com Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

