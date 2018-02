Edifício do centro de saúde da Murtosa regressa à Santa Casa da Misericórdia 28 fev 2018, 11:20 As atuais instalações do centro de saúde da Murtosa vão ser desativadas, estando previsto a utilização futura para fins sociais.



O imóvel é propriedade da Santa Casa da Misericórdia, instituição que o irá usar para "desenvolver novas valências e serviços", refere a Câmara da Murtosa.



As obras de construção do novo centro de saúde decorrem "a bom ritmo".



O edifício fica localizado na confluência da Rua Dr. Raul Vaz com a Avenida do Emigrante, junto à rotunda das piscinas, correspondendo a um investimento de mais de 1,3 milhões de euros.



"O novo Centro de Saúde, projetado pelo arquiteto murtoseiro Paulo Valente, representa a materialização de uma antiga e legítima ambição da Câmara Municipal e dos Murtoseiros", lembra a edilidade em comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)