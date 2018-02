Aveiro: CDS sugere fiscalização de obras atrasadas e com pouca mão de obra 27 fev 2018, 23:56 O andamento de algumas obras no concelho mereceu reparos da bancada do CDS na última Assembleia Municipal, assim como a necessidade de limpar as ruínas junto à antiga fábrica Bóia & Irmão.



"Temos visto muitos atrasos, uns provocados pelas empresas, outros pelas condições meteorológicas", constatou Ernesto Barros referindo-se a pavimentações e melhoramentos viários.



O eleito do CDS deixou "uma chamada de atenção" para a necessidade de "uma fiscalização mais atenta" dos empreiteiros que possam não estar a cumprir o caderno de encargos, nomeadamente no que toca à afetação de mão de obra exigida, o que fará arrastar trabalhos em curso.



Ernesto Barros deu o exemplo da construção da nova ponte de São João, junto ao canal de São Roque, onde a empresa responsável pediu mais dois meses. "Vimos pouca gente a trabalhar naquela obra", disse.



O deputado da bancada popular aproveitou para pedir à Câmara para, após a conclusão do novo atravessamento viário, seguir "com a revisão do trânsito da Beira Mar" que é uma reivindicação antiga dos moradores.



Ainda do CDS, Jorge Greno alertou para a degradação da zona envolvente da desativada fábrica Boia & Irmão, junto ao cais Paraíso, a quem muita gente recorre como estacionamento e pnde funciona há vários anos uma roulote de ´comes e bebes´ "provavelmente não licenciada".



Sobre este último reparou, o presidente da Câmara informou que "está dada a ordem formal, pela Câmara, de demolição e limpeza total do terreno, entre outras coisas, para acabar com o risco daquela ruína e usos marginais e ilegais que lá acontecem."



Obras com "bons incómodos"



Quanto às obras, Ribau Esteves começou por referir o esforço de repavimentação. Atualmente fazem-se primeiro substituições de rede de água que estejam com roturas e depois colocação de infraestruturas de águas pluviais, "o que incomoda, mas são bons incómodos."



O atraso da ponte da São João foi relativizado, merecendo uma explicação. "Sou presidente há 20 anos e não me lembro, em muitas centenas de obras, de uma que cumprisse o prazo. Agora aquilo que é importante não é se está ou não atrasada, o importante é fazer-se e ficar feita", disse o edil, anunciando que só recentemente a Cãmara passou uma multa a um empreiteiro "porque já não há argumento para tolerar o atraso." Situações que, justificou, estão muitas vezes relacionadas com falta de mão de obra para subcontratar serviços. A ponte de São João atrasou "por motivo técnico difícil de prever e muito difícil de resolver". No parque de Santiago, onde decorrem obras de requalificação, foram dadas já três prorrogações ao empreiteiro que, apesar de estar em negociação com os credores para viabilizar a atividade, "está a conseguir renascer e a empregar gente", informou Ribau Esteves, afastando que existam "atrasos não jusitficados", isto é por imponderáveis técnicos. "Não temos atrasos excessivamente graves para além de um caso", sublinhou, lembrando que existem "muitas obras" no terreno e estão a ser pagas "ao contrário do que acontecia antes em que os empreiteiros não queriam trabalhar para nós."

