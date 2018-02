António Cruz demitiu-se das funções de vice-presidente do Beira-Mar, onde tinha o pelouro do futebol sénior.



A informação é dada num comunicado emitido esta noite pelo presidente da Assembleia Geral, Jorge Greno.



Além do antigo presidente do clube, que exerceu o cargo no mandato da direção anterior, foi formalizada a demissão, já conhecida há algum tempo, de Diogo Carquejo, da área financeira.



As saídas foram justificadas por "motivos de ordem estritamente pessoal", refere o comunicado da mesa da Assembleia Geral.

António Cruz estava já afastado há algumas semanas, segundo explicou numa entrevista à rádio Terra Nova o presidente do clube, Hugo Coelho, por doença. Acabaria por se juntar ao plantel para a homenagem realizada na passada sexta-feira ao capitão Pedro Moreira.

Já Diogo Carquejo encontra-se ausente de Aveiro por motivos universitários, o que levou a desligar-se das funções.

As demissões acabam por vir a público depois da derrota em casa com o Lourosa (0-1) que reduziu ainda mais a possibilidades da equipa lutar pela subida.



Os estatutos do Sport Clube Beira-Mar são omissos em matéria de substituição de membros da Direcção que deixem de fazer parte da mesma por qualquer motivo, nomeadamente devido a demissão.



Atendendo a que "é fundamental assegurar a estabilidade directiva do Clube e garantir a eficácia do funcionamento da direcção", a mesma propôs à Assembleia Geral substituir os membros demissionários por Diogo Filipe (Catraio), atual direito desportivo da equipa principal de futebol, e Sérgio Vinagre.



"Ouvidos os presidentes dos restantes órgãos sociais do clube, decidi conferir posse aos referidos associados nos cargos de vice-presidentes da direção", refere Jorge Greno.



A referida posse ficará sujeita a condição resolutiva, caducando se não for expressamente ratificada pelos associados do clube na próxima reunião da Assembleia-Geral. que vier a ser convocada nos termos estatutários.