Depois de Berlim, Anadia é a próxima cidade a receber uma das edições de 2018 do Wine Trophy, o maior concurso de vinhos do mundo, que está agendado para 24 a 27 de maio.



O Museu do Vinho Bairrada acolherá 60 jurados oriundos de mais de uma dezena de países, desde jornalistas da especialidade, provadores, opinion makers, e importadores, entre outras personalidades ligadas ao mundo dos vinhos.



"A realização deste concurso em Anadia é, sem dúvida, uma grande mais-valia para todos os setores do enoturismo", refere o vereador Jorge Sampaio, que preside à Rota da Bairrada, citado numa nota de imprensa.



O município de Anadia (Portugal), o Deutsche Wein Marketing (Berlim - Alemanha) e Daejeon International Marketing Enterprise (Coreia do Sul) celebraram, na capital alemã, a 15 de fevereiro passado, um memorando de entendimento, para, em conjunto, tornarem o Wine Trophy (Portugal, Berlim e Ásia) o maior concurso de vinhos do mundo.



Só em 2017, nos quatro momentos do Wine Trophy, foram provados mais de 17 mil vinhos, oriundos de mais de 30 países. “O nosso objetivo é aumentar ainda mais esse número e a qualidade dos vinhos em prova, dando, dessa forma, mais prestígio a este concurso”, sublinhou.



No que respeita à Bairrada, o concurso é visto como "uma mais-valia" para os vinhos e respetivos produtores da região demarcada.



Graças à parceria do município com a entidade organizadora do concurso, os produtores bairradinos participam de forma gratuita nas edições do certame, quer em Portugal quer no estrangeiro.