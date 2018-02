PSD pede informação sobre o arranque da segunda fase da via Feira / Arouca 27 fev 2018, 22:11 O deputado do PSD Amadeu Albergaria "exige do Governo uma clarificação quanto à segunda fase da via Feira/Arouca", refere um comunicado.



Numa pergunta dirigida ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, o parlamentar social democrata recorda tratar-se da concretização de um anseio das populações, com promessas sucessivamente adiadas.



Amadeu Albergaria lembra que "a conclusão da variante Feira/Arouca é a concretização de uma obra estruturante para uma região, prometida há anos, uma vez que o projeto de execução foi adjudicado em 2007".



O deputado aveirense quer saber da tutela qual o ponto de situação quanto à conclusão da via, se já foi lançado concurso para a segunda fase, e, se não foi, quando prevê o governo o lançamento.



No documento agora entregue na Assembleia da República, o eleito do PSD sustenta que a requalificação da EN223 entre o nó do IC2 de Arrifana e o IP1/A1 permite substituir parte assinalável do troço programado desta variante, aproveitando a ligação do referido nó do IC2 ao nó da A32 a Nascente, onde desembocará o troço da variante Feira-Arouca com início em Mansores, com consequente redução do investimento inicialmente programado.



A primeira fase da obra foi lançada em 2001, tendo sido concluída em 2005. Tem uma extensão de, aproximadamente, 10 quilómetros e custou mais de 32,6 milhões de euros. Esta empreitada contemplou obras de artes especiais que custaram pouco mais de 14,5 milhões de euros.



A conclusão desta variante – cujo primeiro troço se fica por Mansores – ligará o concelho de Arouca ao de Santa Maria da Feira e à autoestrada do Norte (A1), ao IC2, à A32 e à A29, bem como a ligação ao futuro IC35 que ligará Castelo de Paiva a Sever do Vouga e à A25.

