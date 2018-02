Projecto ´Melhor Eucalipto´ chega à Mealhada 27 fev 2018, 15:54 A sessão de informação do projecto ´Melhor Eucalipto´ prossegue esta quarta-feira na Mealhada´, distrito de Aveiro. A partir das 9:30, a Escola Profissional Vasconcelos Lebre recebe a iniciativa que tem apoio da Organização Florestal Atlantis. Todas as acções de informação destinadas a proprietários florestais incluem uma parte teórica, em sala, e outra prática, no campo. Os oradores serão técnicos das empresas associadas da CELPA - Associação da Indústria Papeleira, The Navigator Company e Altri, assim como do RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel. "O principal objectivo destas sessões é partilhar o conhecimento técnico da indústria papeleira com os produtores florestais", refere um comunicado. O projecto ´Melhor Eucalipto ´foi lançado no final de 2015 para melhorar a qualidade e produtividade dos povoamentos de eucalipto em Portugal, comunicando as boas práticas de gestão florestal. Desde então, realizou mais de 27 sessões de informação destinadas a produtores florestais e a técnicos florestais (certificadas). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

