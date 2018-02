A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) irá dedicar a manhã do dia 1 de março à Região de Aveiro, no Stand do Turismo Centro Portugal (TCP), com a promoção dos Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal.

Com a presença do Presidente da CI Região de Aveiro, Eng. José Ribau Esteves, o dia inicia-se às 11.00 horas, com uma sessão de Boas-vindas à Região e o lançamento do vídeo promocional, “A Ria de Aveiro começa aqui”, que faz a viagem entre as atividades iniciais da apanha de moliço e as atividades recreativas dos dias de hoje.

O programa conta também com dois momentos musicais e um artístico. Será possível assistir ao concerto dos “Voz Nua” / Coro de Câmara e ao “MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro”, bem como à criação artística “Ovar do Azulejo”, em representação dos Municípios de Aveiro, Oliveira do Bairro e Ovar, respetivamente.

O Stand do TCP terá ainda uma mostra de produtos regionais com Espumantes da Bairrada, Broa de Frutos Sêcos e Carne Marinhoa de Albergaria-a-Velha, Licores e Ovos-Moles de Aveiro, Mel do Antuã e Broa D’Avanca, de Estarreja, Bacalhau, apresentado por Ílhavo, especialidades de Mirtilo e Lampreia à Bordalesa, de Sever do Vouga e ainda uma degustação de abóbora e favas, sabores típicos do Município de Vagos, entre outros.

A CIRA prossegue com atividades no dia 3 de março, com um Showcooking de Padas e Folares de Vale de Ílhavo, a promoção do Carnaval de Estarreja, a apresentação do Projeto FOLK ANCAS – Anadia e no dia 4 de março, no encerramento da BTL, a prova de Pão-de-ló de Ovar.