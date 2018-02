Gretua apresenta Peignoir 27 fev 2018, 15:40 Espectáculo do Curso de Formação Teatral de 2017/2018 do Gretua. 2 a 11 de março. Peignoir é o resultado final do Curso de Formação Teatral 2017/2018 do Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro. Contou com os formadores Bruno Dos Reis; João Tarrafa; Liliana Garcia; Nuno Dos Reis; Nuno M Cardoso; Rui Paixão; Teresa Queirós, que trabalharam com duas turmas e formandos estudantes, não-estudantes, e docentes da Universidade de Aveiro. Mais info aqui https://www.facebook.com/GrETUA.oficial/ Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

