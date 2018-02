A cidade da Ria está a ser "o epicentro" de uma nova iniciativa lançada para "aproximar as startups e a indústria".



O movimento Hardware City, que irá dar corpo a uma associação, tem pretensões ambiciosas: "partilha de conhecimento para o desenvolvimento de produtos, criar um hub de classe mundial para startups de hardware e potenciar a comunidade maker na partilha de conhecimento."



O grupo promotor integra pessoas de várias áreas, desde as engenharias até ao marketing "com a vontade de colmatar uma necessidade no país."



As primeiras atividades arrancaram em abril de 2017, mas a ideia surgiu já em dezembro de 2015.



O coletivo ´Hardware City´ tem vindo a organizar eventos temáticos(sessions) que esta terça-feira entram na nona edição, desta vez sobre ´Product Development in Portugal´, exactamente dois anos após o arranque deste ciclo de tertúlias.



Em setembro de 2017, promoveu o primeiro ´Sunset Hackathon´, em Ílhavo, "que teve uma nota excelente de acordo com os participantes e patrocinadores", refere Francisco Mendes, um dos promotores.



A maratona tecnológica de 72 horas esteve focada na criação de soluções inovadoras, num contexto descontraído e de Verão.



Tertúlia e showcase vincados na indústria

Já as sessions têm um formato muito especial, normalmente de curta duração, em horário pós laboral, para público interessado no desenvolvimento e industrialização de produto.



Na primeira hora o público participa numa tertúlia cujo mote é trazido por dois oradores que fazem uma breve apresentação de um projecto. Nas duas horas seguintes, apresenta-se um showcase - espaço para startups e PME darem a conhecer produtos de marca própria e a inovação do produto, a fase em que se encontra e necessidades (procura de talentos, fornecedores ou outras).



"Esperamos sempre surpresas, tal como o foi o caso da session 8 em que um dos convidados, Nuno Gomes, CEO da Exatronic anunciou um produto totalmente desenhado desenvolvido e produzido em Portugal. Foi uma surpresa, porque não é habitual ver um produto sair de uma caixa com o mesmo nível de qualidade que qualquer empresa que desenvolve smartphones já nos habitou", explicou Francisco Mendes.



A Hardware City é assumida como sendo de "alcance nacional, mas como qualquer projecto na fase inicial tem que começar por um sítio, por isso tem o seu epicentro em Aveiro, o que congrega muitas vantagens", desde logo a Universidade local, o pólo de empresas de desenvolvimento de electrónica e de outras empresas de sectores industriais como os moldes e a metalomecânica.



"2017 serviu para validarmos a necessidade da nossa missão. 2018 será o ano de consolidação com o crescimento da equipa e a contratação dos primeiros quadros. Continuaremos a fazer o mesmo tipo tipo de actividades mas em maior número, e com maior alcance nacional. Para isso temos que reunir o apoio de patrocinadores com a mesma visão e interesse em apoiar a nossa missão", anunciou Francisco Mendes.



A missão da Hardware City "é tornar Portugal reputado por ser um ´Hub de Desenvolvimento e Industrialização´ de produto no ocidente", dando condições para que uma startup de qualquer país da Europa que inicie um novo produto "tenha a confiança de vir a Portugal, acelerar o desenvolvimento da sua ideia."



Para isso, a associação quer "unir todos os parceiros que actuam em cada uma das várias áreas relevantes para dar corpo a este Hub, desde as entidades académicas, governamentais e industriais."



A terceira temporada de Hardware City Sessions vai continuar com o tema de desenvolvimento de produto, com o enfoque nesta edição no design. Estão anunciados como oradores Pedro Gomes (PGD ) e Eduardo Noronha (Design Consultant). Ambos estabeleceram os seus ateliers em Aveiro e cooperam com clientes e fornecedores locais e nacionais, criando produtos localmente de grande valor acrescentado, destinados para o mundo.



Na segunda parte, o showcase conta com a apresentação da Oli para partilhar alguns dos seus autoclismos inovadores, e a 3D-Ever, que pretende revolucionar o fabrico de pequenas e médias séries sem recorrer a ferramentas (mais informação aqui).



