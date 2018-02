Museu de Sever do Vouga recebe visita de estudantes europeus 27 fev 2018, 14:08 Um grupo de estudantes europeus visitou o Museu Municipal de Sever do Vouga, no âmbito de uma pós-graduação sobre a implementação do programa LEADER nos Estados membros. Inaugurado em maio de 2016, o espaço museológico mais importante do município recebeu uma comparticipação do Programa LEADER de 60%, através de uma candidatura à ADRIMAG, Grupo de Ação Local responsável pela gestão dos fundos comunitários no território de Sever do Vouga. A visita de 22 de fevereiro decorreu no âmbito da pós-graduação “TELI2-Transnational Education in LEADER Implementation”, um projeto piloto ERASMUS+, levado a cabo pela Universidade de Liubliana, na Eslovénia, e pelo LIT – Instituto Tecnológico de Limerick na Irlanda. Durante uma semana (18 a 23 de fevereiro), decorreram aulas teóricas, em contexto de sala, e algumas visitas de campo. O grupo, composto por três professores universitários, da Universidade de Liubliana e do LIT, responsáveis pela dinamização do workshop, e de 15 estudantes de toda a Europa, nomeadamente da Croácia, Polónia, Irlanda, Eslovénia, Roménia e Portugal, todos eles ativos em Grupos de Ação Local, além do Museu Municipal, visitou a sede da Mirtilusa, outro bom exemplo de projetos apoiados pela ADRIMAG no território de Sever do Vouga. Ao longo das várias gerações do Programa LEADER, o foco tem sido a identificação e promoção dos recursos endógenos dos territórios rurais, visando, sobretudo, valorizar o património e promover a qualidade de vida no mundo rural. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

