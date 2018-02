O Projeto INTERREG EUROPE CISMOB - Cooperative information platform for low carbon and sustainable mobility, coordenado pela Universidade de Aveiro, organiza a 3ª Conferência Temática “Intelligent transport systems - from science to policy and from policy to real world”, a decorrer na Universidade de Aveiro a 7 de março.

Em paralelo, acontece 3º Seminário de Capacitação “Promoting soft and connected mobility”, a decorrer no Centro das Artes de Águeda a 8 de março. As inscrições decorrem até 1 de março (ler artigo).