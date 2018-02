O novo Glicínias motivou receios expressos na última Assembleia Municipal, com o PS a apelar à "coragem política" de fazer uma reflexão sobre o impacto do projeto.



Filipe Guerra, do PCP, deu o mote para a discussão ao dizer que o seu partido está "preocupado" com o impacto do futuro "conglomerado comercial", nomeadamente nos "desequilíbrios e concorrência" junto do comércio tradicional", apelando à tomada de medidas "para minonar" as consequências no tecido económico e social.



Da parte do Bloco de Esquerda, Virgínia Matos também expressou reservas que levam a ser contra o projeto. "A cidade hoje não precisa de um projeto desta magnitude, para a população não traz grandes benefícios", antevendo complicações no trânsito, mesmo com a intenção de fazer melhorias na antiga 109 que serve a zona. "São alterações incongruentes, cria-se uma via rápida e depois colocam-se rotundas", referiu.



Para Fernando Nogueira, do PS, a ampliação do centro comercial constituirá "provavelmente" o investimento de maior impacto em Aveiro nos próximos anos, vendo fragilidades ao se justificar decisões de hoje com o que ficou por fazer há 20 anos, aquando do lançamento do projeto.



O deputado socialista lembrou que a intervenção afecta uma área de nove campos de futebol, com um investimento de 40 milhões de euros, que é quase quatro vezes mais do que a verba que o município dispõe para o programa de regeneração urbana PEDUCA na cidade, uma das suas intervenções mais importantes.



Fernando Nogueira concluiu apelando a que, para além da consulta feita aquando da audiência de interessados na alteração do lote em causa, a Câmara "dê a possibilidade de olhar para este investimento de forma mais refletida, o que "seria um ato de coragem política."



O presidente da autarquia estranhou o momento das críticas numa altura em que o projeto começará a passar do papel à prática.



"Antes das formalidades, teve participações imensas. Apenas há gente que só aparece de vez em quando, nomeadamente quando os processos se aproximam da obra, como acontece com este", referiu.



O edil não dá razão aos receios, antevendo diversas vantagens. "Vamos receber lojas âncora, que não existem em Aveiro, nem perturbam o comércio tradicional. Pelo contrário, trazem novos clientes também para o comércio tradicional e evitam deslocações de muitos quilómetros dos aveirenses que querem lojas na moda", explicou.



Um projeto que será ainda "importante porque gera mais de 400 empregos diretos e entrega como contrapartida 1,5 milhões para as acessibilidades."