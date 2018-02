Receba regularmente a newsletter Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre | leisure, events, free time.



Subscreva a mailing list em https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists



Newsletter Follow Aveiro » link´s para info útil | link´s to useful info. Mais um serviço NotíciasdeAveiro.pt



---------------



Rota da Lampreia e da Vitela



Dois pratos fortes da cozinha tradicional severense voltam a encontrar-se à mesa dos restaurantes, entre os dias 3 e 11 de março, durante a Rota da Lampreia e da Vitela. Promover e divulgar Sever do Vouga, contribuindo para a dinamização económica e cultural, através da valorização de produtos locais, é o objetivo da iniciativa, que vai na sua XVIII edição.

Mais info http://www.cm-sever.pt/frontoffice/pages/559?news_id=76

---------------



Gretua apresenta Peignoir



Espectáculo do Curso de Formação Teatral de 2017/2018 do Gretua.

2 a 11 de março.

Peignoir é o resultado final do Curso de Formação Teatral 2017/2018 do Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro. Contou com os formadores Bruno Dos Reis; João Tarrafa; Liliana Garcia; Nuno Dos Reis; Nuno M Cardoso; Rui Paixão; Teresa Queirós, que trabalharam com duas turmas e formandos estudantes, não-estudantes, e docentes da Universidade de Aveiro.

Mais info aqui https://www.facebook.com/GrETUA.oficial/



---------------

Rui Oliveira volta ao CETA



No próximo dia 2 de Março, às 21:30, com "Poemas e Canções..."

Mais info https://www.facebook.com/cetateatroaveiro

---------------



Quinta-feira, 1 de março, é dia de HappyHour!



A sessão tem como tema "As casas Arte Nova e a linguagem das flores".

Uma visita guiada onde se pretende explorar os motivos florais presentes no edificado e descobrir o seu significado.

O ponto de encontro é no Museu da Cidade, pelas 18:00

Mais info https://www.facebook.com/Museu-da-Cidade-de-Aveiro-235696529791999/

---------------



Palheta - Robertos e Marionetas



A Mostra de Robertos e Marionetas existe, desde 2013, na Gafanha da Nazaré, e além de prolongar a memória da história da arte bonecreira na região, estimula a criação de novos projetos

De 1 de março a 4 Março.

Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré.

Mais info http://www.23milhas.cm-ilhavo.pt/frontoffice/pages/3?event_id=1493

---------------



Concertos (in)Comuns em Lugares (in)Comuns - Ovar



5ª edição com Isaura, Orelha Negra, Aline Frazão, Mazgani e Quest em lugares cada menos (in)comuns – a Escola de Artes e Ofícios, o Museu Júlio Dinis e o Centro de Arte de Ovar, mas acolhedores, intimistas, capazes de proporcionar momentos musicais únicos e imperdíveis.

Agenda cultural do município de Ovar.

Mais info https://www.facebook.com/ovarcultura/

---------------



Estarreja recebe FESTCORDEL - Festival Internacional do Verso Popular, Descante, Desgarrada, Desafio



O Município de Estarreja associa-se ao FESTCORDEL - Festival Internacional do Verso Popular, Descante, Desgarrada, Desafio, que decorre em Estarreja, Murtosa e Albergaria-a-Velha. O evento passará esta semana por Estarreja nos dias 2 e 3 de março.

Na sexta, dia 2, realizam-se sessões com poetas repentistas (desafios e desgarradas) dirigidas para IPSS e Escolas. No sábado, dia 3, o Auditório do Centro Paroquial de Avanca recebe uma Noitada de Desafio e Desgarradas, aberta a toda a população.

Trata-se de um evento intermunicipal de forte impacto e de interesse cultural para o Município de Estarreja, uma vez que um dos últimos grandes cantadores populares de Portugal foi Marques Sardinha, de Avanca, retratado num painel de azulejos na estação ferroviária de Avanca desde 1929.

Mais info http://www.cm-estarreja.pt/noticias/7530

---------------