O Partido Animais Natureza (PAN) na Assembleia Municipal (AM) de Aveiro queixou-se da falta de envolvimento das associações de defesa dos animais no projeto do novo canil intermunicipal, ao contrário de expetativas criadas pela edilidade local.



O vogal Rui Alvarenga retomou o tema na última sessão do orgão fiscalizador do município.



"Na impossibilidade de termos uma comissão em sede da AM sobre a temática dos animais abandonados, gostariamos de saber o que está a Cãmara a desenvolver no terreno. Dizem-nos que não tem havido evolução, não vemos nenhuma ação. Continua a ser preocupante, as juntas não sabem o que fazer, sentimos inércio, à espera de ver se acontece alguma coisa", criticou, lembrando que o novo regime legal estabelece obrigações aos municípios nos próximos meses.



O presidente da Câmara, na resposta, relembrou que foram entregues na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) 27 propostas ao concurso público para a elaboraão do projeto construção do CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais, que terá um pólo em Aveiro, outro em Ovar e um terceiro em Águeda.

O equipamento deverá ser adjudicado em março. O valor base é de 110 mil euros. Quando concluído o projeto, seguir-se-à a empreitada propriamente dita. "Estamos muito próximos para termos todas as condições para ativar o tal trabalho em equipa com os nossos parceiros", disse Ribau Esteves, lembrando ainda que haverá apoios financeiros no âmbito do programa municipal a quem as associações podem concorrer "para qualificar e licenciar os centros de acolhimento, que darão em contrapartida lugares para os animais recolhidos na via público."