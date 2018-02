Antigamente chegou a ser “descurada e maltratada” pelos homens que faziam sal, agora a salicórnia das plantações da Ria de Aveiro já não chega para os pedidos.



Alavancada pela procura em ´alta´ para uso culinário, a produção certificada e 100% biológica de salicórnia, uma planta usada para substituir o sal, vai, a curto prazo, muito possivelmente, conhecer um crescendo significativo na zona de Aveiro, onde já está a ter maior expressão nacional, graças ao trabalho lançado há cerca de três anos por um grupo de jovens empreendedores locais.



“O consumo está na moda, sobretudo pelo interesse da alimentação saudável, mas entendemos que é uma tendência que veio para ficar. Só não podemos apressar as coisas, dar um passo maior que a perna, porque existem especificidades, temos de saber respeitar o que a natureza nos dá, acompanhar bem e melhorar a capacidade produtiva”, disse Eduardo Rodrigues , da empresa Horta da Ria, que tem entre mãos um ambicioso plano de expansão para multiplicar por quatro os atuais cinco hectares de cultivo localizados num ilha da Ria de Aveiro.



Crescer sim, mas de forma sustentável e sem grandes riscos. O aumento da produção de ´salicornia ramosissima´, espécie halófita autóctone conhecida vulgarmente como salicórnia, da qual existem registos como tendo feito parte da ementa nas caravelas dos Descobrimentos, tem vindo a ser amadurecido para dar resposta às crescentes encomendas, incluindo do estrangeiro, em busca da planta que, apesar da intensidade do sabor a sal, tem muito menos cloreto de sódio, “um veneno” para a saúde, além de ser famosa pelas propriedades anti-oxidantes e anti-inflamatórias, entre outras caraterísticas medicinais.



A Horta da Ria, instalada na Incubadora de Ílhavo, além das plantações, feitas como se fosse um produto agrícola normal, que se realizam habitualmente entre os meses de março (sementeira) e setembro (colheita), trabalha ainda ao nível da transformação e comercialização contando com as gamas salicórnia fresca / verde, em pó (o chamado ´sal verde´), em conserva, mas também de sementes, para quem quiser ter em casa num vaso.



Cozinha gourmet deu uma grande ajuda



O crescente interesse pela cozinha gourmet deu uma grande ajuda na promoção da planta “carnuda, crocante e de sabor a mar” que começou a circular em força primeiro nos restaurantes. Chefs conceituados já foram a Aveiro conhecer o trabalho dos jovens agricultores e deixar algumas recomendações. “Juntou-se a isso a importância de fazer uma alimentação saudável, eliminando o excesso sal, para levar a população a descobrir a salicórnia. A nossa esperança é que mais pessoas o façam como substituto do sal, diferente e como se fosse um legume”, referiu Eduardo Rodrigues.



Os países mais consumidores ficam no Centro e Norte da Europa. Israel e Chile são grandes produtores. Portugal pode acompanhar, graças às boas condições oferecidas nos terrenos banhados pela Ria de Aveiro, especialmente as encontradas em antigas marinhas de sal desativadas por falta de procura do mercado, motivando os promotores da empresa Horta da Ria para instalar aquela que poderá tornar-se a maior área de plantação do país.



A empresa surgiu após os promotores, vindos das áreas da engenharia, da matemática e arquitetura. frequentarem uma formação de empreendedorismo. “A salicórnia era algo que eu próprio desconhecida, decidimos fazer um plano de negócios em função desse produto e achamos que há mais produtos que podem ser interessantes, pelo sabor, pelos constituientes, para fazer a diferença na área alimentar, mas também na saúde e cosmética”, adiantou Eduardo Rodrigues, que tem contado com apoio de investigadores da Universidade de Aveiro.



O que contrasta com o que se fazia no passado. A salicórnia era “descurada e maltratada” pelos marnotos (os homens que fazem sal), que costumavam arrancá-la dos tabuleiros das marinhas, porque pensavam que estragava o sal, retirava qualidades. O desafio agora é outro: assegurar uma produção especial, diferenciada, verdadeiramente biológica, obriga a deixar a natureza atuar e saber acompanhar o que ela dá.



A salicórnia recomenda-se fresca na salada, dando-lhe sabor a sal e com textura diferente sem introdudir sal. Em pó ou verde compõe bem omeletes salteadas. Acompanha a condizer peixe ou, especialmente, camarão. Há quem coma simplesmente fresca. Agradável e diferente, sem fazer mal à saúde.