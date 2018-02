Anadia investe mais de 900 mil euros para requalificar as piscinas municipais 26 fev 2018, 17:25 A Câmara de Anadia aprovou, por unanimidade, a abertura de concurso público para a "Requalificação do Edifício das Piscinas Municipais" no âmbito da eficiência energética".



A obra está orçada em 907.276 euros, acrescido de IVA à taxa legal, e tem um prazo de execução de seis meses.



A reabilitação destina-se a dotar o edifício existente de novas soluções sustentáveis, que possibilitem uma redução substancial de custos fixos de operacionalidade e a maximização de conforto e de funcionalidades no dia-a-dia das instalações.



As piscinas foram inauguradas em 2002 e apresentam alguns sinais visíveis de deterioração, resultado direto do peso dos anos decorridos e da sua considerável utilização. As principais patologias daquele edifício centram-se em aspetos relacionados com eficiência energética, já que os consumos se têm manifestado excessivos. Por outro lado, a grande afluência de utentes ao complexo requer também uma ampliação dos balneários.



Anadia tem, atualmente, inscritos mais de mil utentes nas suas diversas valências disponíveis nas piscinas.

