Mais 23 aves libertadas após limpeza no CRAM 26 fev 2018, 16:06 O Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM), do ECOMARE, em Ílhavo, devolveu ao seu habitat natural mais 23 aves marinhas que estiveram contaminadas por óleo.



Depois de tratadas nas instalações da Gafanha da Nazaré, foram devolvidas à natureza na passada sexta-feira, na zona da Gafanha da Nazaré.



De um total de 33 aves que deram entrada no CRAM-ECOMARE (27 araus-comum, 3 gansos-patola e 3 tordas-mergulheiras), foram reintroduzidas 23 aves (18 araus-comum, 3 tordas e 2 gansos-patola), Até ao momento, a taxa de sobrevivência é de 67%, "o que revela um enorme sucesso comparado com eventos similares."



A chegada destas aves marinhas ao CRAM-ECOMARE começou a 5 de janeiro de 2018. O último ingresso foi a 29 de janeiro.



Do total das aves, 65% são oriundas de praias entre a Apúlia (Esposende) e Espinho, tendo havido registo de animais oleados ao longo da costa até Santa Cruz, Torres Vedras. Adicionalmente, foi registado pelo CRAM-ECOMARE um total de 65 aves marinhas oleadas que deram à costa já mortas, de 5 a 30 de janeiro, desde a Praia da Barranha, Póvoa de Varzim até à Nazaré. As aves marinhas mortas são tordas-mergulheiras, araus-comum, papagaios-do-mar e gansos-patola. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

