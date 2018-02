Investigadores da Universidade de Aveiro (UA) recolheram indicações que apontam para a possibilidade de existir uma relação direta entre a exposição a produtos tóxicos e o desenvolvimento de estados de demência como a doença de Alzheimer.



O "estudo pioneiro" levou a concluir, numa avaliação ainda inicial e a complementar com mais informação, que "quanto maior for a presença de elementos potencialmente tóxicos no organismo pior será o desempenho cognitivo."

Os cientistas analisaram um grupo de idosos de Estarreja, onde os participantes com demência foram mesmo os que tinham no organismo valores mais elevados de alguns metais, como o alumínio e o cádmio.



Coordenado por Marina Cabral Pinto e Paula Marinho Reis, da unidade de investigação Geobiociências, Geoengenharias e Geotecnologias (GeoBioTec) da UA, a investigação pretendeu esclarecer o nível de impacto que a exposição ambiental a elementos potencialmente tóxicos tem no desempenho cognitivo.



Para tal, foi escolhido um grupo de mais de 100 adultos e idosos, com uma idade superior a 55 anos, e residentes permanentes em Estarreja, uma cidade inserida numa área industrializada.



Alumínio, cádmio, cobre, chumbo, zinco e mercúrio foram alguns dos elementos químicos que as investigadoras analisaram na urina, sangue e cabelo dos cem participantes no estudo e aos quais foram realizados vários testes cognitivos.



"Verificou-se que os participantes com pior desempenho cognitivo, equivalente a um estado de demência, apresentavam valores mais elevados de alguns elementos potencialmente tóxicos", aponta Marina Cabral Pinto, citada em nota de imprensa da UA.



Segundo a investigadora, "para já esta é uma relação que resulta apenas dos modelos estatísticos obtidos e é necessário garantir que não se trata de um resultado fortuito”. Por isso, os dados até agora obtidos “indicam que esta é uma linha de investigação que vale a pena desenvolver, mas que investigação adicional é efetivamente necessária”.



Apesar do vasto investimento científico e dos muitos progressos conseguidos pela comunidade científica, a demência continua sem ter um tratamento curativo e as causas deste declínio cognitivo não são totalmente conhecidas. "Apenas uma reduzida percentagem dos casos clínicos tem etiologia genética, enquanto a larga maioria tem uma origem esporádica", lembra Marina Cabral Pinto.



Para além da idade, diversos outros fatores, incluindo a exposição ambiental a elementos potencialmente tóxicos, "têm sido sugeridos como estando associados ao aumento de risco de desenvolvimento de demência e da doença de Alzheimer durante o envelhecimento".



Este projeto exploratório foi financiado pelo DRIIHM-Labex, French programme "Investissements d´Avenir". Atualmente a equipa de investigação da UA está a tentar conseguir financiamento que permita continuar a investigação iniciada.



Recentemente, o grupo de investigação celebrou uma parceria com a Universidade de Cabo Verde para um novo projeto nesta área de investigação, a realizar nalgumas ilhas de Cabo Verde.