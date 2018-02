TAP prepara homenagem a Aveiro na BTL 26 fev 2018, 11:07 A TAP vai homenagear o Município de Aveiro no âmbito de uma ação de promoção, que decorre durante o mês de março e que tem na edição especial da Revista UP, a sua principal referência, informa a Câmara Municipal. A apresentação pública da ação decorre no dia 1 de março, quinta-feira, pelas 16:00h, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), contandocom a presença do presidente da Câmara, José Ribau Esteves. A BTL dedicará a manhã dessa mesma quinta-feira à Região de Aveiro, no Stand do Turismo Centro Portugal. Por esse motivo, a autarquia comunica a alteração da hora da reunião de Câmara pública, que foi reagendada para as 21:00h do mesmo dia, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, começando os trabalhos com a audição do público. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

