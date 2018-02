Bancada socialista dirige apelo ao PSD e CDS para debater na Assembleia Municipal as obras do PEDUCA, face a intrasigência da Câmara.



O PS formalizou na Assembleia Municipal (AM) um pedido à mesa daquele orgão para que a Câmara disponibilize informação sobre os projetos de requalificação da Avenida Lourenço Peixinho e do parque de estacionamento subterrâneo para a zona do Rossio.



O requerimento foi apresentado pelo vogal Nuno Marques Pereira por entender que a Câmara está a colocar "um manto de mistério" sobre intervenções importantes no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA).



O eleito socialista declarou, também, que no exercício do mandato não pretende reunir informalmente com o presidente da Câmara para conhecer o ponto de situação das obras previstas, recusando, assim, a proposta de Ribau Esteves.



O presidente da Câmara adiantou que iria responder por escrito ao teor do requerimento, considerando que "a intervenção" do deputado socialista "politicamente tem muito que se lhe diga".



À semelhança do que tem sucedido em anteriores assembleias, Nuno Marques Pereira insistiu para a presidência desvendar na AM o que pretende fazer em algumas das obras mais emblemáticas, criticando "a total falta de informação" com poucas exceções sobre o PEDUCA.



Mostrou também "preocupação" com o enquadramento da nova ponte de São João com o projeto do Rossio e as medidas para a desejada melhoria da mobilidade na Beira Mar.



"A Assembleia Municipal devia ser informada, infelizmente a discussão pública está a fazer-se sobre boatos. Os projetos deveriam ser postos em cima da mesa", lamentou.



Nuno Marques Pereira pediu o apoio dos partidos que suportam a maioria. "É infrutífero dirigir-me ao presidente, dirijo-me às bancadas para que neste novo ciclo, dar um novo fôlego, diligenciando junto do presidente para que a discussão do PEDUCA seja pública, com exactidão e pormenores, sobre projetos que a Câmara esconde", apelou.



Câmara prepara semana do PEDUCA, com conferência e exposição

Ribau Esteves não vê condições para a AM fazer o debate como o eleito do PS reclama. "Não é possível fazer o que exercitou nesse seu exercício demagógico normal. Já viram o que era vir para aqui discutir projetos, larguras de passeios, rotundas, luminárias, estacionamento, arborização...não é possível; já lhe disse e repito: ao dispor para marcar uma reunião com os papéis em cima da mesa e fazer o estado de situação dos projetos", respondeu.



O autarca negou o secretismo denunciado pelo deputado do PS. "Há uma participação intensíssima nos projetos, o senhor não vê, passa a vida em Lisboa, e ao fim de semana tem mais que fazer. Tenho todo o gosto de reunir consigo, com os projetos em cima da mesa, agora virmos para a assembleia discutir com exactidão e pormenor não é possível", insistiu.



Na sessão de dezembro passado da AM, Ribau Esteves, também em resposta a Marques Pereira, apontava para janeiro uma sessão pública sobre o PEDUCA, que, pelo que informou na última reunião, passou para março sob a forma de "Semana PEDUCA", com mais participação pública, uma conferência ao sábado e exposição.



"Sem tempos de intervenção, com trabalho aberto. Somos uma gestão aberta, mas decidida. Não há cá conversa para andar a empalear munícipes e a eternizar discussão de projetos que nunca dão em obra. Aveiro está farto disso", afirmou o autarca da maioria PSD-CDS.



Ribau Esteves deu o exemplo da renovação da Avenida Lourenço Peixinho. "E obra feita? Zero. Isso acabou, metemo-nos a fazer projetos, temos contratos financeiros assinados, vamos fazer obra, com qualidade, queremos todos o melhor, não somos masoquistas", concluiu.