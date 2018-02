Mealhada: Exposição “Arte Sacra e Outras” 25 fev 2018, 22:26 A exposição, da autoria de Tereza Vieira Melo, é composta por cerca de 100 peças em patchwork. Tereza Vieira Melo nasceu em Azinhaga do Ribatejo a 19 de novembro de 1945. Foi professora de Ensino Primário durante mais de três décadas dedicando-se depois ao artesanato. Participou em exposições coletivas na Mealhada e em Coimbra nas piscinas municipais. Tem feito algumas feiras municipais do mesmo município. Em 2009 participou no Prémio Nacional de Artesanato promovido pelo Instituto pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional tendo sido distinguida com o 1.º Prémio da Região Centro com um trabalho bordado e com franja de macramé a que deu o nome de “Trama Mágica. De 9 a 22 de março - Sala de Exposições do Cine teatro Messias. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

