Empreendedores dão a conhecer as suas ideias de negócio na UA 25 fev 2018, 21:58 É já no dia 26 de fevereiro que as nove equipas candidatas ao Concurso Empreende + apresentam as suas ideias de negócio numa sessão pública, organizada pela Unidade de Transferência de Tecnologia (UATEC), no âmbito do projeto NOE – Noroeste Empreendedor. A sessão irá decorrer na Sala de Atos Académicos, no Edifício da Reitoria, a partir das 14h30.



O Concurso Empreende + tem como objetivo fomentar o empreendedorismo tecnológico, criativo e social, contribuindo para a geração de novas ideias de negócio e para o surgimento de novas empresas indutoras do desenvolvimento económico nacional (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

