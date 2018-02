"PS precisa de melhorar organização e trazer ao debate propostas que reaproximem cidadãos da política" 25 fev 2018, 20:08 Pedro Vaz dá conta dos motivos pelos quais decide concorrer à presidência da Federação do PS de Aveiro agendadas para 9 de março. O que o levou a ser candidato à liderança da Federação Distrital de Aveiro do PS com o lema "No tempo certo"?

A minha candidatura surge da reflexão de muitos militantes de todo o distrito e que entendemos que este é o tempo certo para uma maior afirmação do PS no distrito de Aveiro. Entendemos que nos últimos tempos a federação do PS cristalizou-se e é necessário um novo impulso das estruturas e o reforço do papel do militante na definição e execução das propostas políticas do PS.



Como vê o actual momento do partido no distrito?

O PS governa o país, é o partido político com responsabilidades governativas na maioria das autarquias (municípios e freguesias) do país e, não obstante o facto de este ser o quinto distrito mais populoso do país, o PS ainda precisa de um maior enraizamento no distrito.



Quais serão as suas prioridades para o partido na liderança da Federação?

A minha candidatura assume três prioridades: a primeira respeitante à forma de funcionamento e organização interna; uma segunda que radica no contributo que poderemos dar para o reforço da democracia e da aproximação dos cidadãos à política; e, finalmente, uma última vertente, que é ter uma federação que intervém ativamente na definição das políticas do PS para o país.



Principais argumentos da mais valia da sua candidatura?

Experiência e conhecimento profundo do funcionamento interno do PS. A vontade e ambição de querer colocar o PS no centro do combate às desigualdades que teimam em subsistir. O empenho dedicado de muitos militantes que não se resignam à gestão política do quotidiano.



Deseja criar roturas ou continuidade do que tem sido a liderança distrital?

Roturas na continuidade, isto é, manteremos um linha marcadamente ideológica de esquerda na federação do PS, mas, simultaneamente, iremos rasgar com uma forma de funcionamento que já não se adequa ao século XXI. Traremos o PS no distrito para o presente e para o futuro que se desenha.



Que metas coloca para o mandato?

Em primeiro, iremos colocar o PS com actividade regular em todo o distrito e em segundo, como é óbvio, colaborar ativamente para a vitória eleitoral do PS nos próximos dois desafios eleitorais (legislativas e europeias).



Qual deve ser o posicionamento da distrital face ao desempenho do Governo? O distrito e as suas necessidades tem sido acautelado devidamente?

Importa referir que o PS tem governado o País no sentido correto. Sem quebrar os compromissos internacionais do país, temos conseguido restituir dignidade aos portugueses, aumentado o crescimento económico, diminuindo o desemprego. A tudo isto não será alheio o histórico entendimento entre todos os partidos de esquerda para a governação do nosso país. Entendemos que este é o caminho correto.

No entanto, ainda muito mais há por fazer, nomeadamente, em matéria de legislação laboral que proteja melhor os trabalhadores, em garantir uma democracia mais saudável e que corresponda à exigência cidadã dos nossos dias.

Obviamente, que, tendo em conta a necessidade de continuarmos a ter uma governação exigente e responsável do ponto de vista financeiro, continuaremos a pugnar por acelerar e resolver em definitivo questões essenciais para o distrito de Aveiro, como é o caso da linha do Vouga ou do entrave que é para o dia-a-dia de milhares de cidadãos do distrito a existência das portagens nas SCUT, tal como existem. Temos soluções diferentes.



Aproximam-se eleições europeias e legislativas. Qual devera ser o papel da distrital? Aveiro precisa de melhor representatividade?

Aveiro precisa sempre da melhor representatividade. Mas mais que melhor representatividade, acreditamos em outro tipo de representatividade. Fará sentido continuarmos a eleger deputados para a Assembleia da República por distritos, quando eles na prática já não existem? Queremos fazer essa discussão no PS. Entendemos que todos os cargos políticos executivos e na Assembleia da República deverão limitados temporalidade, à semelhança das limitações para os Presidentes das autarquias locais. Obviamente, defendendo isto, defenderemos uma necessária renovação nos nossos protagonistas.



Uma palavra final para os militantes e outra para os cidadãos em geral.

O PS sempre esteve ao lado dos portugueses nos grandes desafios da nossa história. O combate pela democratização do país, a implementação do Serviço Nacional De Saúde, a educação publica, a adesão de Portugal à União Europeia (CEE) e continuará a lutar pela criação de uma vida melhor para todos. O combate contra a desigualdades e por um país com mais oportunidades para todos será um compromisso do PS sempre. Para que isto aconteça o PS terá de se tornar um partido cada vez mais exigente consigo mesmo de forma a corresponder à exigência dos cidadãos para com a política. Só com um partido exigente consigo mesmo e simultaneamente um partido que consiga aproveitar o maior recurso que tem - os seus militantes - poderá conseguir apresentar as melhores propostas políticas para o futuro do país.

Para isso o PS no distrito de Aveiro, precisa de melhorar a sua organização e trazer para o debate político as propostas políticas que, mantendo a matriz ideológica social-democrata, reaproxime os cidadãos do exercício político e da democracia. Notícias Relaccionadas 06 fev 2018, 18:36 Pedro Vaz confirma candidatura ao PS Distrital de Aveiro 10 fev 2018, 10:27 Pedro Vaz candidata-se à Federação de Aveiro do PS para não ser "eco de Lisboa" (Ag. Lusa) Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)