Empresa de Sever do Vouga testa tecnologias relacionadas com uso do grafeno nos EUA 25 fev 2018, 19:57 A Graphenest-Advanced Nanotechnology, empresa que desenvolve tecnologias inovadoras baseadas no grafeno, encontra-se a participar no programa de aceleração da TechStars, que decorre em Boston (EUA), até o dia 23 de abril.



Instalada no VougaPark-Centro de Inovação de Sever do Vouga, a startup é a única estrangeira presente na iniciativa que conta com a parceria da US Air Force.



Trata-se de um programa bastante restrito, tendo sido a Graphenest selecionada entre milhares de candidaturas.



A empresa esclarece que a sua participação esteve desde sempre condicionada à possibilidade das forças aéreas americanas fazerem uso das aplicações desenvolvidas pela equipa.



Desde janeiro, a Graphenest tem estado em contacto com oficiais militares do Departamento de Defesa, investidores, empresários, ex-participantes da Techstars e outros interessados em grafeno, como investigadores do MIT.

Como explica Bruno Figueiredo, co-fundador da Graphenest, “este passo é muito importante para a Graphenest porque demonstra, uma vez mais, a importância que a empresa desempenha no desenvolvimento de tecnologias inovadoras baseadas em grafeno, reforçando, e muito, a sua posição como representante de Portugal naquilo que melhor se faz no país”.



O diretor científico da Graphenest espera que, através dos contactos que têm sido feitos, “a relevância da empresa na rede científica e empresarial seja consolidada”.



Criada em julho de 2015, após um investimento da Portugal Ventures, a sede das operações da Graphenest-Advanced Nanotechnology é em Sever do Vouga, mais precisamente no VougaPark-Centro de Inovação, que tem acompanhado a empresa desde o primeiro momento.



Os seus fundadores são: Bruno Figueiredo, diretor científico e doutorado em Engenharia Química, Rui Silva, diretor técnico, mestrado em Engenharia Química, e Vítor Abrantes, administrador e licenciado em Tecnologia e Design do Produto. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)