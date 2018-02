A vitória do Lourosa em Aveiro pela margem mínima não convenceu o treinador do Beira-Mar, que queixou-se da falta de eficácia da sua equipa.



Um desfecho que não melhora a posição dos aurinegros na tabela classificativa. "Fica mais difícil, quando era um jogo em que podíamos encurtar e acabámos por perder", referiu Cajó na análise ao jogo.



O Beira-Mar, no entendimento do seu treinador, fez o suficiente para ganhar. "Saio muito triste e desiludido, porque o resultado não traduziu o que aconteceu no campo. Tivemos várias oportunidades em que podíamos chegar ao golo, não fomos eficazes, tivemos boas chances; o guarda-redes também faz duas, três boas defesas", explicou.



"Acabamos por sofrer um golo em que estávamos a atacar, não se foi falta ou não, e numa trânsição rápida sucede. O futebol é isto, jogaram no nosso erro, também o que conseguiram, porque fomos claramente superiores, mas não ganhámos", acrescentou Cajó.



O técnico não vê motivos para se criticar a opção de relegar para o banco o único ponta de lança de raiz.



"O Alex marcou mais golos que o Zé Bastos no ano passado. Jogámos com dois homens na frente, depois com a infelicidade do Pedro Moreira, entre o Zé Bastos, continuámos com dois na frente. Não jogando o Zé Bastos não é jogar sem ponta de lança, isso é uma ideia de quem não está muito atento ao futebol, jogámos com dois homens claramente na frente, chegámos sempre com dois três homens na frente, mas não fomos felizes. Se a bola tivesse entrado, estava tudo bem e seriam as opções certas. Quando a bola não entra, questiona-se tudo e mais alguma coisa", referiu.



Apesar do momento negativo, Cajó não quer ver ninguém a atirar a tolha ao chão. "Estamos numa situação mais difícil, o grupo não merecia, mas temos de levantar a cabeça. Representar este clube é sempre motivador", concluiu.

Discurso direto

"A procissão vai no adro, ainda temos muitas finais pela frente. A nossa estratégia passava por segurar o impeto do Beira-Mar, pode estar a muitos pontos, mas é uma excelente equipa, a nível de futebol ofensivo das melhores. Um campo grande. Jogam num sistema de jogo um pouco diferente nos homens da frente, não se sabe quem é o extremo, o ponta de lança, isso pode criar problemas. Nós estudámos bem a equipa do Beira-Mar, trabalhámos isso durante a semana.

Viemos um pouco em contenção, para atacar nas costas, porque é onde o Beira-Mar tem mais problemas. Não gostei da nossa primeira parte, a sair para o ataque, não conseguimos fazer a rotação de jogo como trabalhámos durante a semana, estavam um pouco nervosos, a querer a bola rápido. Ao intervalo corrigimos. Na segunda parte tivemos duas, três oportunidades na cara do guarda-redes, mais o golo. As oportunidades mais flagrantes foram nossas.

O Beira-Mar foi um digno vencido, uma excelente arbitragem num jogo viril mas sempre com respeito entre os jogadores. Uma moldura humana muito boa. Ainda para mais, a ganhar pontos aos mais diretos adversários, foi um dia feliz, como é lógico" - Luis Miguel (treinador do Lourosa).