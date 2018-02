Anadia e Gafanha empataram 1-1 em partida a contar para a jornada do Campeonato de Portugal, Série C.



Os locais estiveram em vantagem, sofrendo depois o golo que impôs a repartição de pontos.



O Águeda perdeu em casa com o Mortágua por 0-1.



O Gafanha segue em quarto, com 41 pontos, a três do Benfica Castelo Branco.



O Leiria lidera com 56 pontos (mais informação).