Marco Sá(lvou) o Lourosa em Aveiro 25 fev 2018, 17:49 O Beira-Mar sofreu, este domingo, em Aveiro, a segunda derrota consecutiva na receção ao líder Lourosa (0-1), a contar para a 21ª jornada do principal campeonato distrital de futebol, prolongando para quatro jogos a série sem ganhar, o que torna ainda mais difícil o objetivo da época, que passava por alcançar a promoção.



Ficha e vídeo Leo, no início segunda parte, marcou o golo da vitória dos lusitanistas, que viram alargado o fosso para outros adversários diretos, mercê do empate do São João de Ver e a derrota do Lamas. A equipa aurinegra permanece no terceiro posto a depender de si e de eventuais deslizes dos concorrentes diretos [resultados e classificação].



Quem não marca, morre...



O Beira-Mar fez uma primeira parte de muito bom nível, com inúmeros lances de perigo, em grande parte anulados por grandes defesas de Marco Sá, mas também penalizado pela falta de um ´matador´, como tem acontecido, especialmente após a saída do melhor marcador, Mário, que esta tarde foi suplente não utilizado... no Lourosa. Ao quarto de hora, o regressado Artur, de livre direto, obrigou a defesa apertada para canto. O guardião forasteiro voltaria a mostrar elasticidade à meia hora quando Aranha, de costas, fez um desvio de cabeça. Pouco depois, um alívio de Mané do meio campo levou a bola à baliza quase enganando Marco, que salvou em dificuldade. Até ao intervalo, os visitantes, com excepção de um outro frisson junto da baliza contrária, tiveram, mais uma vez, a estrelinha da sorte, que também ajuda a fazer campeões.



O regresso dos balneários não poderia ser melhor para o Lourosa. Um ataque que parece parece precedido de falta a favor do Beira-Mar permitiu ao inevitável Koneh isolar Leo, que correu até à área, finalizando rasteiro para o poste mais distante. Ainda que mantendo maior domínio de jogo, e com o ponta de lança Zé Bastos (rendeu Pedro Moreira ainda na primeira parte, por lesão) a tentar mostrar serviço, os locais foram menos exuberantes em termos ofensivos e sem repetir as oportunidades mais flagrantes da primeira parte. Já o adversário soube gerir a magra vantagem sem cometer erros e até poderia ter marcado por duas vezes: um remate de Belinha para a bancada e um chapéu de Leo. Após o apito final, instalou-se a festa entre os quase mil adeptos do Lourosa que viram a sua equipa um pouco mais embalada no único lugar que dá subida de divisão. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

