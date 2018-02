Depois de já ter referenciado pretensos atos de corrupção na Câmara com licenciamentos, Ribau Esteves concretizou, na Assembleia Municipal, um pouco mais os casos que terá descoberto quando chegou ao poder, em 2013.

O presidente da edilidade falou após pedidos de esclarecimento feitos pelas bancadas do PS, PCP e Bloco na sequência de recentes declarações em que voltou a denunciar ter encontrado "uma Câmara falida, desorganizada e corrupta".

A afirmação, ao generalizar e sem concretizar, motivou protestos, com os deputados da oposição a pretenderem saber do que se trata e que sequência teve, nomeadamente em termos judiciais.

Existiria uma espécie de via verde para dar andamento a pedidos, nomeadamente no tocante a obras.

Ribau Esteves disse que enfrentou os casos com medidas "de ação e absoluta intransigência em atos incorretos, com lisura e transparência."

"É isso que dizemos a pessoas que foram vítimas de uma série de processos. Agora é direitinho e tranquilo. Não é preciso escolher o projetista A para o processo andar mais depressa", exemplificou, concretizando assim "mecanismos de corrupção" a que teve de colocar fim, mas sem entrar em mais pormenores quanto ao seguimento dado às suspeitas.

"Agora temos uma câmara bem governada, transparente e com rigor", garantiu o edil considerando que existe má fé de quem pretende generalizar as ilegalidades. "Dizer que toda a gente era corrupta não tem relação nenhuma com a verdade, são os boateiros a quem interessa muito desvirtuar a realidade", lamentou.

Ribau Esteves estranhou o recurso do PS ao Tribunal Administrativo e Fiscal para saber que processos correm envolvendo suspeitas de corrupção. "Agora tenho de ser mais cuidadoso, o PS fez um requerimento ao tribunal. Aguardo os desenvolvimentos para responder. A partir do momendo que a opção é judicializar, tenho de cuidar disso", disse.

Discurso direto

"As minhas referências daquele género ao longo de quatro anos foram mais do que muitas, com as mesmíssimas palavras, em atos públicos, na Câmara, no executivo, na Assembleia. Só não percebi porque o PS fala agora, ou então foi alguém que ouviu isto pela primeira vez, andou a fazer outras coisas no mandato anterior e não estava cá a trabalhar connosco, e mandou aquele comunicado. Ainda por cima, aconteceu numa semana em que o presidente do PS local e nosso vereador - que já participou em muitas reuniões, e várias em que falámos com absoluta clareza sobre estas questões - estava em França.

Surpresa? Só quem andou a dormir durante quatro anos. Está dito e assumido. Querem continuar a tapar com os vossos olhos, com vossa propria mão? É convosco, eu não, nem os nossos cidadãos. E não é com o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, que é uma treta, é com ação, absoluta intransigência em atos incorretos, lisura, transparência" -Ribau Esteves.