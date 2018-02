O interface do projeto UAUBIKE para a comunidade académica torna-se possível com a assinatura de um protocolo com a Reitoria da Universidade de Aveiro.



UA_online *

Entre outras funções, esta estrutura vai funcionar como local de esclarecimento e apoio à manutenção e reparação de bicicletas - através do Núcleo da Bicicleta da AAUAv (NBicla) – de membros da comunidade académica utilizadores do sistema UAUBIKE e utilizadores de bicicletas próprias.



O protocolo foi assinado a 23 de fevereiro na presença do Reitor da UA, Manuel António Assunção, e do presidente da entre a Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), Xavier Vieira.



O Espaço UAUBIKE ficará localizado na loja 2 da área comercial da Zona Técnica Central do Campus de Santiago.



De acordo com o projeto UAUBike, a UA adquire 230 bicicletas: 142 bicicletas convencionais e 97 elétricas, na sequência da aprovação da candidatura ao projeto U-BIKE PORTUGAL financiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR). Trata-se de um projeto dirigido às Instituições de Ensino Superior Públicas e que visa promover estratégias de baixo teor de carbono e estimular uma mobilidade urbana multimodal sustentável.



As bicicletas serão utilizadas pela comunidade UA (Aveiro, Águeda e Oliveira de Azeméis) em regime de aluguer de longa duração, pelo que foi lançado, no ano passado, um período de pré-registo para aluguer de bicicletas.



Prevê-se que o Espaço UAUBIKE inicie a atividade no decurso do mês de março.

* ler artigo completo.