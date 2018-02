O Beira-Mar recebe, este domingo, o Lusitânia de Lourosa, a contar para a 21ª jornada, num teste à sua capacidade de superação.



Os aveirenses, os únicos que venceram a formação feirense no campeonato (1-2 na primeira volta), passam um dos momentos mais críticos da época.



A equipa aurinegra foi goleada na deslocação a São João de Ver (4-1), segundo classificado, resultado que alargou o fosso na classificação entre os dois conjuntos [jogos da jornada e classificação sem perda de pontos por motivos disciplinares ao Lourosa e Beira-Mar, castigos em fase de recurso].



O Beira-Mar leva já um ciclo de três jogos sem vencer (derrota na Pampilhosa e empate em casa com o Estarreja), tendo deixado escapar pontos que seriam importantes para manter a proximidade aos lugares cimeiros.



Quanto Lourosa, que tem no ponta de lança Ibrahim Koneh (15 golos) um perigo constante para as defensivas, vem de uma vitória caseira com a Ovarense, confirmada apenas nos derradeiros segundos, ao beneficiar de um autogolo, e um empate 1-1 em São João de Ver.



Nas últimas jornadas, a equipa de Luis Miguel tem denotado um abaixamento de rendimento que procurará contrariar.



A semana do jogo tem sido marcada por alguma ´guerra psicológica´. O Beira-Mar não autorizou que a transmissão pela web solicitada pelo Lusitânia e o clube feirense respondeu prometendo mobilizar para o estádio municipal de Aveiro uma autêntica "invasão" de adeptos.



Os aveirenses, esta sexta-feira, receberam uma dose de motivação extra com a homenagem prestada ao capitão Pedro Moreira, pelo seu recorde de jogos com a camisola aurinegra.

O ambiente entre os dois clubes tornou-se tenso após a saída de Aveiro do avançado Mário, melhor marcador à data, que acabaria por ingressar no Lourosa.



O reforço Didi, que lesionou-se no jogo de estreia, em Pampilhosa, era o único indisponível no Beira-Mar. Prevê-se, assim, os regressos de Artur e Marc que estiveram ausentes em São João de Ver.



Declarações



"Nunca é o cenário ideal treinar em cima de uma derrota, mas trabalhamos para sair rapidamente desta série. Queremos muito acabar com quanto antes. Domingo temos uma oportunidade, queremos dar uma resposta positiva. Espero ter os adeptos connosco, não devem desistir.

Atendendo aos objetivos traçados pelo Beira-Mar, ambiciosos, tinha de ser, estamos mais a trás, mas temos obrigação maior de vencer.

O treinador do Lourosa diz que já não contamos muito, há outras duas equipas, está mais preocupado com elas. No final faremos as contas, existem muitos pontos em disputa é cada vez mais difícil ganhar sempre.

Existe um fosso de oito pontos para o Lourosa, que pretendemos reduzir.

Temos enfrentado adversários com oportunidades e a marcar. Nós temos muitas oportunidades também, mas a bola teima em não entrar. Achamos que isso vai passar" - Cajó, treinador do Beira-Mar.



"Em Aveiro só interessa vencer, se fosse o único presseguidor seria um jogo diferente, mas temos o Lamas e o São João de Ver a três pontos. Não o interessa o Beira-Mar para nada, interessa é ganhar pontos aos segundos classificados. Vamos a Aveiro para trazer os três pontos. Vamos ter uma atitude vencedora, trabalhamos fortes para isso" - Luis Miguel, treinador do Lourosa.