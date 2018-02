CDS propõe instalação de Arquivo Histórico Municipal no edifício do Centro Educativo Dr. Alberto Souto 24 fev 2018, 16:02 Numa pergunta dirigida à Ministra da Justiça, os deputados do CDS-PP António Carlos Monteiro e João Pinho de Almeida defendem a instalação do Arquivo Histórico Municipal de Aveiro no edifício .



Os deputados justificam esta proposta com o facto de, na mesma quinta onde está localizado o edifício do Centro Educativo, estar já o Arquivo Distrital. Efetivamente, a instalação do Arquivo Histórico Municipal, agregado à estrutura Distrital, potenciaria uma centralidade e um ganho significativo para a capital do Distrito de Aveiro e para a própria freguesia de Aradas.



O antigo Colégio Alberto Souto, em Aveiro, era um centro educativo de reinserção social.



Um estudo datado de 2006, concluiu que alguns dos centros educativos do país não tinham condições suficientes que justificassem a sua manutenção.



Em 2008, por deliberação do XVII Governo Constitucional, nomeadamente do então Ministro da Justiça, Alberto Costa, a gestão do equipamento do Centro Educativo Dr. Alberto Souto passou para o Instituto da Segurança Social, tutelado pelo então Ministério da Solidariedade Social, mantendo-se o património edificado sob alçada da Justiça.



Em 2015, e perante a falta de pessoal e a impossibilidade de intervir no edifício, que já então apresentava sinais graves de deterioração, colocando em causa o bem-estar dos jovens, o Instituto da Segurança Social decidiu encerrar o Centro Educativo Dr. Alberto Souto, recolocando os jovens noutros centros do país, com melhores condições.



Na sequência do encerramento, o património edificado do centro foi devolvido ao Ministério da Justiça, estando, desde essa data, sem qualquer tipo de utilização conhecida e em avançado estado de deterioração.7



