A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira assinou este sábado, duranten uma sessão no Imaginarius Centro de Criação, os protocolos de parceria com 25 associações locais.



Os subsídios, que são entregues no âmbito do Programa de Apoio a Projetos Culturais (PAPC), rondam os 147.130 euros.



No ato da assinatura, o presidente da Câmara, Emídio Sousa, entregou às associações 60% do valor do apoio concedido aos projetos aprovados.



Os restantes 40% disponibilizados aguardam a entrega do relatório comprovativo da realização da atividade.