Regresso do carnaval na ria não acontecerá com Ribau Esteves, que prefere aposta no Festival dos Canais 24 fev 2018, 10:19 A edição deste ano do Festival dos Canais, em Aveiro, vai representar um aumento significativo de investimento municipal para cerca de meio milhão de euros, anunciou o presidente da Câmara ao intervir esta sexta-feira na Assembleia Municipal (AM). Lançado em 2016, o evento artístico contou no ano passado, em julho, com um orçamento de 300 mil euros para quatro dias de animação com música, teatro de rua e outras intervenções no espaço público. O Festival dos Canais é assumido como "uma das marcas de sucesso" a par das festas natalicias / São Gonçalinho e Dunas de São Jacinto. O que Ribau Esteves excluiu liminarmente da programação municipal foi a proposta de Pedro Pires da Rosa (PS) apresentada em jeito de "apelo" para recuperar o desfile de carnaval nos canais da ria citadinos, que poderia dar grande visibilidade à cidade enquanto evento diferenciador pelo seu enquadramento e a custos reduzidos, mobilizando as freguesias e os operadores de passeios de barcos moliceiros. O edil afastou replicar a versão de entrudo do desfile de pais natal organizado nas festas da quadra, entendendo que existem municípios próximos com grande empenho nos festejos de carnaval. "Não está na nossa mente fazer o carnaval da ria, somos o município de Aveiro e capital de região, cuidamos da nossa agenda, mas também da agenda da região. Não é objetivo, temos um calendário muito intenso, de qualidade, com o recorde de visitas aos museus, respeitamos a aposta de carnaval Ovar e Estareja, nós não temos compromisso de ter um carnaval em Aveiro, para além do desfile das escolas", disse. Ribau Esteves garantiu a aposta da autarquia em eventos "com qualidade, de investimentos financeiros altos", sem abalar a tesouraria municipal. "Mas atenção, isto agora não é à moda do PS, o bota para a frente que algum dia alguém há-de pagar, agora é fazer bem e pagar dentro do prazo", garantiu. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

