Via Verde vai encerrar na Loja do Cidadão (DA) 24 fev 2018, 09:45 A Via Verde da Loja do Cidadão de Aveiro vai encerrar ao público no dia 14 do próximo mês de Março. A alternativa ao atendimento presencial mais perto será nas instalações da empresa, no Centro Operacional de Santa Maria da Feira(ler artigo).

