Mais de 700 alunos visitam a ESTGA-UA no seu Dia Aberto 23 fev 2018, 18:38 A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) da Universidade de Aveiro abre portas, no próximo dia 28 de fevereiro, a mais de 700 alunos, provenientes de escolas secundárias e profissionais de todo o país.



O Dia Aberto da ESTGA, este ano, decorrerá em paralelo com a final da 10.ª edição do Torneio Estudantil de Computação multiLinguagem de Aveiro (TECLA) e conta com a participação de 60 alunos finalistas. Trata-se de uma iniciativa organizada pela ESTGA, desde 2009, que é uma referência de âmbito nacional na sensibilização dos alunos do ensino secundário (regular e profissional) para a área da Programação (ler artigo).

