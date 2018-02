Deputados do PS na Assembleia Municipal (AM) de Aveiro afirmaram-se dispostos a afrontar o Governo para conseguir, de uma vez por todas, retirar a portagem da A25 junto ao estádio.

Raul Martins, da bancada socialista, ao intervir no período antes da ordem do dia na sessão desta sexta-feira da AM, classificou a portagem em causa como "a mais iníqua do país e até motivo de gozo", pedindo que o presidente da Câmara repita o que "no passado conseguiu, ao contornar o problema" do pórtico que afectava o acesso à Barra, em Ílhavo.

Além de insistir nos "bons ofícios" da Câmara, Pedro Pires da Rosa, também do grupo ´rosa´, lembrou que o partido "está à vontade", pelas posições anteriores, em Aveiro, insurgindo-se contra as portagens citadinas introduzidas por um Governo do PS que levaram "excesso de trânsito" para Cacia. "Estamos disponíveis para fazer o que for necessário, seja o que for, a bem de Aveiro", disse.

Casimiro Calafate, antigo presidente da Junta de Cacia, mostrou-se pessimista, atendendo aos antecedentes do Governo em vigor, que não autorizou a isenção de portagens enquanto decorresse a obra do novo troço junto à Portucel. "O problema é entre Angeja e o estádio", enquadrou, lembrando o pórtico existente na última freguesia de Albergaria-Velha.

O vogal do PSD deixou críticas à falta de ação do PS, lembrando que tem aveirenses na Assembleja da República e a esfera da governação que tardam em agir em consonância com os interesses locais. "A malta do PS tem pouca força, criaram o problema devem resolvê-lo, mas é no presidente da Câmara que temos esperança", disse.

Já o presidente da Câmara apontou uma "distração" de Pedro Pires da Rosa na referência ao antiga portagem prevista para o acesso à Barra, já que a mesma estava instalada ainda em território de Aveiro. Resolvido esse problema, quando à data liderada Ílhavo, Ribau Esteves atribuiu a permanência do pórtico em Aveiro a inércia do então presidente da Câmara, Élio Maia, em tratar do assunto com a tutela.

O edil insistiu que Aveiro "é um caso diferente" de outros no País que reclamam retirada de pórticos, porque "houve um roubo para nacionalizar" o troço do antigo IP5 para ter portagem paga.

Acabaria por adiantar que mantém a luta junto do Governo, argumentando que o acesso Angeja - Aveiro de função de variante e isenção de circuitos de curta distância. Mas será introduzida uma novidade na estratégia de reivindicação, "com uma nova operação a suscitar formalmente junto do Governo, num formato radicalmente novo", que espera apresentar em abril, "procurando uma decisão diferente para acabar com esta maldade".