O PCP concorda com a necessidade do reforço de pessoal ao serviço das cadeias e defende políticas sociais mais ativas de reinserção social de reclusos.



Uma delegação de eleitos comunistas, da qual fez parte o eurodeputado Miguel Viegas, e Nuno Teixeira, da Comissão Concelhia de Aveiro, esteve de visita ao Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro no âmbtido "do trabalho habitual de acompanhamento da realidade concreta do país, da região e do concelho de Aveiro."



Durante a visita e na reunião mantida com o director da instituição, "oram discutidas diversas temáticas ligadas à questão dos reclusos e das condições de trabalho dos profissionais, mas também às carências específicas das instalações, sempre escassas face ao quadro de restrições que são impostas pelas políticas orçamentais restritivas a que Portugal está sujeito e que o Governo PS acrítica e escrupulosamente cumpre."



O comunicado de balanço da atividade refere que "não sendo gritante, a falta de pessoal não deixou de estar em cima da mesa tendo em conta as reivindicações dos guardas prisionais que receiam uma degradação das suas condições de trabalho, já de si muito difíceis, num quadro onde, para além da segurança que é necessário assegurar dentro do estabelecimento, é necessário garantir as deslocações constantes de reclusos entre estabelecimentos, para o Tribunal ou para os estabelecimentos de saúde."



O PCP lembra que a renovação da frota de veículos especializados "é hoje uma prioridade" , acreditando que a admissão de mais pessoal "poderá concretizar-se nos próximos meses, incluindo um enfermeiro, que poderá mitigar a situação absurda de termos os serviços de prestação de cuidados de saúde, obrigatórios por lei, atribuídos a empresas privadas, por determinação da tutela." Uma situação que "não deixará de merecer uma intervenção do PCP junto do Governo."



A questão dos estabelecimentos prisionais, no entender dos comunistas, "não pode estar desligada das políticas sociais que manifestamente não existem no País e em particular no Concelho."



Da visita em Aveiro, "ficou claro que muitos reclusos poderiam não estar na cadeia de houvesse a montante políticas incisivas de intervenção social, destinadas a lidar com a pobreza e exclusão social. "



Ficou, de resto, uma crítica ao município: "Lamentavelmente, a Câmara de Aveiro tem desdenhado esta vertente, que poderia ser um sério contributo para a diminuição da pequena criminalidade e delito que, muitas vezes, são a porta de entrada para os estabelecimentos prisionais sobrelotados e com limitada capacidade de inserção social e económica."