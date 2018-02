A Junta de Freguesia de São Salvador, em Ílhavo,. foi alvo, no passado fim de semana, de "um ataque informático, inviabilizando a utilização dos seus sistemas e do servidor."



Segundo un comunicado da autarquia, após verificação dos sistemas de segurança foi possível recuperar toda a informação passadas 24 horas da deteção do problema.



"Esta reversão deve-se, em grande parte, ao investimento que o executivo da autarquia aprovou no passado mês de dezembro, de aquisição de um novo sistema de proteção de dados, que efetua automaticamente cópias de segurança externas incrementais todos os dias de hora a hora, permitindo assim a recuperação de todos os ficheiros, documentos e aplicativos antes do ataque."



Segundo o presidente da Junta, João Campolargo, "a ocorrência já é do conhecimento da GNR de Ílhavo e PJ de Aveiro, na qual vão ser entregues os sistemas encriptados, afirmando ainda que os fregueses podem ficar descansados uma vez que todos os dados se encontram salvaguardados, não tendo havido qualquer difusão dos mesmos."