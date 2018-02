Condenado a cinco anos e quatro meses por roubar empresário surpreendido com prostituta 23 fev 2018, 15:50 Um homem acusado de ter roubado (dinheiro e cartões multibanco), assim como sequestrado um cliente de uma prostituta em Albergaria-a-Velha foi condenado, em cúmulo jurídico, a cinco anos e quatro meses de cadeia. O indivíduo, que continuará em prisão preventiva, acabou absolvido apenas da burla informática, isto é os levantamentos de dinheiro, mas por motivos jurídicos. Tem ainda de pagar 1500 euros à vítima, um empresário. O arguido assumiu no julgamento autoria dos crimes, ilibando os outros dois suspeitos que julgados no mesmo processo, nomeadamente a ex-companheira e um amigo. Alegou que fez tudo sozinho, porque altura não tinha droga e precisava de dinheiro. Confessou ainda ter roubado 20 euros à prostituta, que garantiu não conhecer. A ex-companheira do arguido também prestou declarações, negando qualquer participação no caso. O terceiro arguido afirmou que se limitou a conduzir uma viatura até Vila do Conde, a pedido do principal arguido, para lhe fazer "um favor". Ambos seriam absolvidos, segundo explicou o juiz presidente, porque persistiram "reservas quanto à imputada participação" no roubo. O homem, que estava preso preventivamente, seria libertado logo após a leitura do acórdão. Os factos ocorreram na manhã do dia 19 de fevereiro de 2017 e a vítima foi um empresário com cerca de 50 anos, residente em Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, a quem foram roubados cerca de 700 euros. O ofendido dirigiu-se a uma zona de eucaliptal junto à Estrada Nacional n.º 1 em Albergaria-a-Velha, onde abordou uma mulher para a prática de ato sexual. Após manter relações, terá sido surpreendido pelo arguido principal e outro nào identificado, armados com uma navalha e uma pistola, que o obrigaram a entregar todos os bens que tinha consigo e a entrar para a parte de trás da sua própria viatura. Abandonaram depois o local e pouco depois pararam numa outra zona isolado, obrigando o empresário a entrar para a bagageira. Cerca das 14:00, voltaram a parar a viatura numa zona florestal em Cantanhede, no distrito de Coimbra, onde surgiu um terceiro homem o que ajudou os outros dois a retirar o empresário da mala do carro e a amarrá-lo a um tronco de eucalipto, colocando-se depois em fuga na viatura da vítima. Alguns minutos depois, a vítima conseguiu soltar-se e caminhou em direção a uma zona habitada onde pediu ajuda a um habitante. Além de terem levado 165 euros que o empresário tinha consigo, os assaltantes ainda o obrigaram a entregar cartões multibanco e a partilhar os respetivos códigos, tendo feito dois levantamentos no valor total de 250 euros. Os três arguidos foram detidos em Vila do Conde, quatro dias após o crime, numa altura em que se preparavam para vender o automóvel furtado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)