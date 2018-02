Pena suspensa para incendiário confesso 23 fev 2018, 14:50 Um homem que confessou a autoria de fogo posto em zona de eucaliptal em Assilhó, Albergaria-a-Velha, foi condenado esta tarde a três anos de cadeia suspensa e libertado, já que se encontrava em prisão preventiva desde agosto passado, quando foi detido. O arguido de 39 anos, que era cantoneiro na Junta de Freguesia, não tem antecedentes criminais, mas padece de alguns problemas psiquiátricos, beneficiando, por isso, de atenuantes por inimputabilidade diminuída. O tribunal entendeu que o perigo de voltar a atear fogo, devido ao défice cognitivo, pode ser diminuído com medidas psicossociais, nomeadamente supervisão e apoio familiar para prevenir a reincidência. A suspensão da pena implicará ainda a continuidade de tratamento à dependência de alcoolismo. O coletivo de juizes, embora notando a necessidade de prevenir a ocorrência de fogos florestais que deixaram nompassado recente um "cenário grave de destruição", considerou suficiente, nesta fase, manter o arguido em liberdade com as obrigações determinadas no acórdão. "Confessou e demos como provado que ateou o fogo, são crimes extremamente gravosos, em particular nos últimos anos que causam verdadeiras tragédias e desgraças associadas. Sempre ouvimos que com o fogo não se brinca, muito menos para ver tudo a consumir à volta. Podiam ter morrido pessoas e destruídas casas. Só não cumpre pena efetiva porque tem um problema de saúde, mas não terá outra oportunidade. Se falhar as condições, a suspensão é revogada", alertou em jeito de comentário final a juiza presidente. Notícias Relaccionadas 14 fev 2018, 10:52 Confessa autoria de fogo florestal junto ao estaleiro municipal de Albergaria-a-Velha Classifique esta notícia: Sem classificação

