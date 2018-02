Bombeiros de Aveiro indisponíveis para preparar a próxima campanha de fogos florestais até Governo responder a reivindicações 23 fev 2018, 10:02 As corporações de bombeiros do distrito de Aveiro informam que estãi indisponíveis para integrar o dispositivo de combate a fogos florestais "até clarificação do Governo". Vinte e quatro das vinte e cinco corporações de bombeiros voluntários do distrito de Aveiro manifestaram ao comando distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) que "não estão disponíveis" para participar no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) de 2018 até que haja resposta do Governo às reivindicações da Liga dos Bombeiros Portugueses" aprovadas em 10 de fevereiro e apresentadas à tutela quatro dias depois. A decisão dos aveirenses foi tomada, por unanimidade, em Ovar, na terça-feira 20 de fevereiro, em reunião com o plenário dos comandantes e presidentes de direção das associações que constituem a Federação dos Bombeiros do Distrito de Aveiro. "Tendo sido dada pela Liga dos Bombeiros Portugueses ao Governo o prazo de 28 de fevereiro para a obtenção de uma resposta, a Federação dos Bombeiros do Distrito de Aveiro deu conta à ANPC de que tem nova reunião agendada para 10 de Março para analisar o assunto e que só depois dessa data poderá reconsiderar a sua "não disponibilidade" para integrar o dispositivo que garante uma mais rápida disponibilidade de Bombeiros no período critico de incêndios florestais. "Os bombeiros do distrito de Aveiro, em consonância com a Liga dos Bombeiros Portugueses, não concordam com o largo conjunto de propostas constantes no Relatório da Comissão Técnica Independente da Assembleia da República, que estão entretanto - à revelia e sem qualquer espécie de contacto com os Bombeiros portugueses - a ser implementadas, a conta-gotas e sem qualquer fio condutor." Notícias Relaccionadas 23 fev 2018, 10:30 Bombeiros do distrito de Aveiro "não estão disponíveis para DECIF 2018" até clarificação do Governo Classifique esta notícia: Sem classificação

