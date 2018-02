A cidade recebe a 26 de fevereiro o 12º "Encontro Fora da Caixa" dedicado à exportação, em especial ao mercado de Angola, e a inovação tecnológica.



O Centro de Congressos de Aveiro acolherá esta iniciativa que contará com a presença do conselho de administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD)



O próximo debate de um ciclo que anda a percorrer o país servirá para "analisar, com especialistas e empresários, a importância e o impacto da tecnologia e da inovação no mercado exportador", informa o banco público.



Entre os convidados para abordar o tema "Exportações Nacionais - Caso de Angola" figuram Joaquim Aguiar, administrador do Grupo José de Mello Capital, João Traça, presidente da direção da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola e José João Guilherme, administrador executivo da Caixa Geral de Depósito.



Arlindo de Oliveira, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, irá fazer uma apresentação sobre "Mentes Digitais e a Evolução Tecnológica."



Aveiro, berço das telecomunicações em Portugal, serve de palco também para um debate sobre "tecnologia e a inovação como criadora de valor" com intervenções de Alcino Lavrador, diretor Geral da Altice Labs, Carlos Teixeira, presidente do Conselho de Administração das Porcelanas Costa Verde, Carlos Neves, CEO da Prifer, Miguel Casal, CEO da Grestel e Carlos Albuquerque, administrador executivo da CGD.



Manuel Mira Godinho, professor catedrático da Universidade Técnica de Lisboa, abordará o tema "Capacidade Nacional de Inovação: Consequências do crescimento assimétrico da Ciência e Tecnologia em Portugal".



A intervenção de encerramento é reservada a Paulo Moita de Macedo, presidente da comissão executiva da Caixa.



Os "Encontros Fora da Caixa", que incluem visitas a agências da CGD e encontros com os seus melhores clientes, já passaram pelo Porto, Santarém, Leiria, Lisboa, Braga, Viseu, Faro, Funchal e Castelo Branco.