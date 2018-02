O Hospital de Aveiro tem projectos importantes que ainda não arrancaram (nomeadamente a sua ampliação) e graves carências de pessoal.



Filipe Guerra *

Um pilar essencial em qualquer Democracia é o seu Serviço Nacional de Saúde. Não é concebível, que Direitos Humanos como a saúde e a própria vida, seja coartados por medidas economicistas de Estado ou pela condição social do paciente.

Na Democracia o valor da vida humana e do seu sofrimento é igual, e a sociedade organiza-se para todos proteger sem qualquer descriminação.



Infelizmente, no nosso país, ao longo dos últimos anos, fruto de sucessivos cortes orçamentais e de prioridades erradas, a situação do Serviço Nacional de Saúde degradou-se.

As listas de espera mantêm-se e nalguns casos aumentaram, diversos centros de saúde e outras estruturas encerraram ou perderam valências ou pessoal clínico, as instalações físicas degradaram-se e registou-se uma sangria de profissionais, em diversos centros hospitalares perderam-se especialidades e capacidades clínicas. À margem, surgiu e cresceu o negócio privado na saúde, por natureza primordialmente lucrativo e não solidário.



O Hospital Infante D.Pedro, e o Centro Hospitalar Baixo Vouga, não passaram incólumes a esta situação, sendo infelizmente bons exemplos do quadro geral de dificuldades, carências, projectos e promessas adiadas e alvos de concorrência desleal de unidades privadas que lhe retiram pessoal clínico, pacientes e atenção do poder político, este muitas vezes vinculado a condenáveis opções de desmantelamento do Serviço Público de saúde.



Devemos homenagear os profissionais que diariamente, por vezes nas mais exigentes condições e limitações, ali, e noutras estruturas do Serviço Nacional de Saúde com o seu empenho defendem a população e mantém um Serviço de natureza universalista e democrático.



O Hospital tem projectos importantes que ainda não arrancaram (nomeadamente a sua ampliação) e tem graves carências de pessoal: faltam médicos, cirurgiões nas urgências, enfermeiros, outros auxiliares importantes.

É preciso dar combate à sangria de profissionais e avançar na contratação, é preciso reduzir os tempos de espera dos pacientes, é preciso recuperar valências e especialidades perdidas e avançar para outras importantes e que se mantêm fisicamente distantes de Aveiro (algumas apenas em Gaia ou Coimbra).



O país não pode aceitar que o cumprimento de metas orçamentais, de imposições externas, nomeadamente em relação ao défice público, ou outros constrangimentos e pressões, justifique a agudização ou prolongamento dos problemas e carências no Serviço nacional de saúde.



A população de Aveiro e de toda esta Região não deve alhear-se desta realidade e das suas próprias necessidades.

Apenas um Serviço Nacional de Saúde, público e universal, dotado de meios materiais, humanos e científicos estará em condições de cumprir a Constituição e os Direitos Humanos, combatendo as desigualdades, injustiças e exclusão social, construindo assim uma sociedade com futuro, solidária e justa.



* Jurista, deputado municipal do PCP de Aveiro.